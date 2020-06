Briatore: Gregoraci al GF Vip, la reazione di Flavio. Il gossip impazza

Ecco come ha reagito (non bene) Flavio Briatore alla notizia dell’arruolamento di Elisabetta Gregoraci nel cast GF Vip 5: il gossip impazza

Nella giornata di ieri è arrivata la prima succosa anticipazione del cast del Grande Fratello Vip 5, dato in partenza tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2020. TvBlog ha reso noto l’ingaggio di Elisabetta Gregoraci, ex moglie del noto imprenditore Flavio Briatore, dal quale ha avuto un figlio (Nathan Falco, 10 anni).



Finora la produzione del reality in onda su Canale 5 non ha ufficializzato la news. Nemmeno la diretta interessata ha confermato. D’altro canto non ha nemmeno smentito. Fatto sta che la notizia è in circolo e pare che Briatore non l’abbia presa bene. Almeno questo è ciò che riporta Giornalettissimo, che ha fatto sapere di aver parlato con fonti che avrebbero avallato tale scenario.

“Secondo le nostre fonti, no. Flavio Briatore, sarebbe contrario a questa scelta”, si legge sulla testata, in riferimento all’eventuale partecipazione della conduttrice al GF Vip 5. I motivi del presunto dissenso del manager restano ignoti. Per quel che invece riguarda il cast del reality più spiato d’Italia, l’arruolamento della Gregoraci, se confermato, sarebbe un vero e proprio colpaccio. D’altra parte Signorini, che sarà alla guida dello show, è stato chiaro, assicurando che i concorrenti della quinta edizione sarebbero stati ancor più ‘stellari’ di quelli della quarta. Inoltre, il giornalista ha dichiarato che per i provini (ne sono stati sostenuti già più di quaranta) si sono fatti avanti anche volti celebri insospettabili.

Di recente sono tornati a essere chiacchieratissimi i due ex coniugi. Le indiscrezioni del gossip pre quarantena hanno raccontato di un riavvicinamento tra Flavio ed Elisabetta che, dopo la fine del matrimonio, hanno mantenuto buoni rapporti. Chissà se realmente si sta riaccendendo la passione oppure no. A proposito di ex, poche settimane fa, l’imprenditore è tornato a parlare di un altro suo grande amore del passato: Naomi Campbell. Per la Venere Nera, Flavio ha speso parole inedite e di profonda stima, dipingendola come una donna fuori da qualsiasi schema, unica e irripetibile.





Mirko Vitali, Gossipetv.com