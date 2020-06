Beatrice Valli e Marco Fantini, le prime dolcissime immagini con la figlia Azzurra… e arriva il matrimonio!

La coppia nata a Uomini e donne festeggia la nuova maxi famiglia e i sei anni di amore. “È l’ultimo anno da fidanzati”, annuncia l’influencer

Beatrice Valli è mamma tris da un mese, e le prime immagini con la piccola Azzurra sono tenerissime. Tutti sono già pazzi della piccolina: papà Marco Fantini la riempie di baci e coccole, mentre Alessandro e Bianca prendono le misure con la sorellina appena arrivata. Ma la famiglia meraviglia non si ferma qui: arriva il matrimonio! “ULTIMO ANNO DA FIDANZATI” – L’influencer 25enne è appena diventata mamma per la terza volta. E già annuncia (a modo suo) il matrimonio.



La coppia nata a Uomini e donne, festeggia un anniversario davvero speciale. “Sei anni di noi! Sei anni che hanno portato così tanta gioia e amore nella mia vita! Sei anni che sono solo l’inizio di una vita insieme”, scrive Beatrice. “Questo anniversario è ancora più speciale perché sarà l’ultimo da fidanzati”. I preparativi per le nozze, dunque, sono già cominciati!

“LA COSA PIÙ BELLA DELLA VITA” – “Abbiamo davanti un’intera vita insieme e non potrei essere più felice!”, rincara lui. “La nostra famiglia cresce sempre di più ed è la cosa più bella che mi sia capitata!”. Ora che il triplete è conquistato – con il primogenito “Alle” (avuto da Beatrice a 16 anni con il calciatore Nicolas Bovi), l’arrivo nel 2017 di “Bubi” e la nascita di Azzurra – arriva anche il sì…





