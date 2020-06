Alfonso Signorini pochi mesi fa ha perso l’ultimo ‘contatto fisico’ con sua madre: ‘Un brutto momento, mi è crollato il mondo addosso’

Alfonso Signorini ha rivelato di aver vissuto un piccolo dramma pochi mesi fa. Era appena passato Natale. Ormai da tempo, di tanto in tanto, il 56enne riascoltava un vecchio messaggio che gli aveva lasciato la madre in segretaria telefonica. La donna, a cui era legatissimo, è scomparsa nel 2011. Così quelle parole impresse sul nastro erano diventate una sorta di “rifugio” dove poter per qualche istante avere ancora un “contatto fisico” con lei. Ma a gennaio l’amara scoperta. Ecco il racconto: “Nella mia vecchia segreteria telefonica avevo registrato l’ultima chiamata di mia mamma. Io ogni volta andavo a risentirmi quel messaggio, mi dava conforto”.

“Ho scoperto dopo Natale che quel messaggio lì non c’era più inciso. Mi è crollato il mondo, perché ho perso il contatto fisico con mia mamma”, ha aggiunto il direttore del settimanale ‘Chi’. “Ho realizzato che non avevo più niente, è stato un brutto momento”, ha concluso.

Tempo fa il noto volto tv (ha appena condotto l’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’) aveva rivelato quanta sofferenza avesse provato quando morì la madre e come a dargli conforto arrivò a casa sua Silvio Berlusconi, che gli tenne la mano nel letto per farlo addormentare.

Intanto nelle ultime ore ha iniziato a delinearsi il cast della nuova edizione del reality, che vedrà Signorini nuovamente al timone dello show a partire da settembre. Sono in corso i provini, ma iniziano a circolare i primi nomi dei potenziali volti noti che entreranno nella Casa di Cinecittà. In pole position, stando alle ultime indiscrezioni, ci sarebbero Elisabetta Gregoraci, due delle sorelle Buccino e addirittura Michela Quattrociocche, fresca di separazione dal marito Alberto Aquilani.

Gossip.it