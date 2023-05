Victoria’s Secret: il Fashion Show diventa finalmente un racconto che celebra l’identità femminile

Era il dicembre del 2018 quando Victoria’s Secret mandò per l’ultima volta in scena i suoi angeli per iconico Fashion Show, la sfilata evento che alla fine di ogni anno veniva organizzata per lanciare le nuove collezioni di lingerie.

Da allora le cose sono cambiate in modo drastico: complice il fatto l’azienda non ha saputo cogliere i cambiamenti culturali, continuando a perpetuare uno stereotipo di bellezza irraggiungibile, ha vissuto un momento di forte crisi.

Negli ultimi anni è stata attuato un preciso piano di rebranding volto a rendere il marchio molto più inclusivo proprio come richiede la società moderna, il risultato? A distanza di 4 anni dall’ultimo show il brand ha annunciato che tornerà a sfilare ma in una versione inedita.

Dimenticate il Victoria’s Secret Fashion Show con angeli, addominali in vista e audaci push-up, il noto brand di lingerie sta reinventando la sua sfilata annuale. A spiegarlo è stato Raul Martinez, responsabile EVP e direttore creativo di Victoria’s Secret: è stata affidata a lui la direzione del progetto e proprio di recente ha spiegato che lo show diventerà una sorta di racconto itinerante. Si chiamerà Victoria’s Secret World Tour e riunirà un cast di creatrici, da registe a musiciste, fino ad arrivare a stiliste e donne di talento. L’obiettivo? Dare vita a un documentario capace di celebrare tutte le voci femminili. Lo “spettacolo reinventato” sarà trasmesso in streaming a livello internazionale e si concluderà con un evento di moda live nell’autunno 2023.

“Ci siamo evoluti e siamo andati avanti, ma senza perderci nulla lungo la strada. Stiamo guardando sia al nostro nuovo storytelling, ovvero alla nostra missione, che è quella di celebrare tutte le voci femminili, sia all’intrattenimento puro e semplice, per continuare a offrire al pubblico qualcosa di iconico”, sono state quest le parole di Raul Martinez. Le artiste scelte per il Victoria’s Secret World Tour collaboreranno con un quartetto di stiliste, Supriya Lele di Londra, Bubu Ogisi di Lagos, Jenny Fax di Tokyo e Melissa Valdes di Bogotà, e ognuna di loro produrrà la sua collezione di intimo. Le quattro narrazioni verranno presentata in un unica sfilata-evento-documentario, all’interno della quale saranno lanciati anche i capi disegnati da Victoria’s Secret. Lo show sarà ancora femminile e sensuale? Stando alle osservazioni di Martinez, assolutamente sì, solo che dimostrerà che esistono tanti modi diversi di essere donna.