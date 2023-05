Stefania Pezzopane: “Ho rivisto Simone Coccia, ci vogliamo bene.”

Stefania Pezzopane ha ripercorso la storia d’amore con Simone Coccia Colaiuta funestata da minacce di morte, insulti, stalking, tentativi di estorsione e strumentalizzata per bloccare l’ascesa politica dell’ex senatrice e deputata del Partito Democratico.

Pezzopane ha anche commentato i primi mesi del Governo di Giorgia Meloni e ha detto la sua su Elly Schlein e i mezzi usati per delegittimarla.

Stefania Pezzopane si è raccontata in un’intervista rilasciata. L’ex senatrice della Repubblica e deputata del Partito Democratico ha ripercorso la relazione durata nove anni con Simone Coccia Colaiuta, un amore che è stato spesso strumentalizzato per attaccarla politicamente. Stalking, minacce di morte, insulti e persino un tentativo di estorsione: questo è l’incubo con cui la coppia ha dovuto fare i conti. Di recente si sono rivisti. Nonostante conducano vite separate, non è venuto meno il piacere di stare insieme. Quanto alla situazione politica attuale, Stefania Pezzopane ha commentato i primi sette mesi del Governo di Giorgia Meloni e ha detto la sua su Elly Schlein e la futile polemica sull’armocromia, usata per delegittimarla.

Sono stati nove anni fantastici, ma anche accompagnati da attacchi politici ignobili, viscerali, carichi di misoginia, di odio, a volte persino di sadismo. Faccio una parentesi doverosa, ci sono state anche tantissime persone che mi hanno sostenuta, che hanno compreso la qualità del mio lavoro politico, non ho mai avuto problemi di questa natura a Roma, ma sul territorio sì.