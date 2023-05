Natalie Portman non compra più vestiti, ecco il perchè

Natalie Portman è una sostenitrice dei diritti degli animali e un’accanita ambientalista. Per questo nella sua quotidianità fa scelte ben precise.

Pensare a una grande attrice di Hollywood fa pensare a una star dalla vita agiata: abiti griffati, ristoranti e hotel di lusso, jet privati, serate di gala e feste. Nonostante sia una privilegiata, Natalie Portaman a differenza di altri colleghi e colleghe ha scelto invece uno stile di vita diverso, molto più sobrio.

La 41enne è nota per non essere una habitué ai party: non è esattamente una festaiola e anzi, evita i paparazzi e tiene molto alla sua privacy. Anche per questo ha scelto di non essere sui social: è una delle poche celebrity a non avere neppure un account Instagram.

Anche nella quotidianità ha scelto una condotta molto più frugale, che riflette su diversi fronti, dal tipo di alimentazione fino all’abbigliamento. Tutto per una giusta causa: salvaguardare l’ambiente.

Natalie Portman non viaggia col jet privato, ma è solita viaggiare in treno oppure usa spesso una app di car sharing. Queste accortezze, in fatto di trasporti, derivano dalla grande attenzione che presta al cambiamento climatico. L’attrice infatti è anche una fervente attivista: si batte per sensibilizzare sull’importanza che tutti facciano la loro parte, per un futuro migliore. Il rispetto per l’ambiente e le sane abitudini per aiutare il pianeta, sono questioni che le stanno molto a cuore e che condivide anche col resto della famiglia. L’attrice ha due figli avuti dal marito, il coreografo Benjamin Millepied: Aleph di 11 anni e Amalia di sei.