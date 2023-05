Chanel la sfilata Cruise a Los Angeles tra body e scaldamuscoli

Chanel ha presentato la collezione Cruise 2023/24 ai Paramount Studios di Los Angeles: un omaggio al glamour degli anni Ottanta e all’epoca d’oro dell’atletica.

Chanel ha momentaneamente lasciato Parigi per volare sotto il sole di Los Angeles: la casa di moda ha presentato la collezione Cruise 2024, intitolata ‘Chanel Workout‘ con una sfilata ai Paramount Studios. Di fronte a un parterre di star – tra cui Margot Robbie, protagonista del film Barbie in uscita – la stilista Virginie Viard ha dipinto un omaggio al glamour di Hollywood e gli anni Ottanta, in particolare all’atletica e alla moda ‘sportiva’ del decennio.

Le sfilate Cruise, svincolate dal calendario della fashion week, ci fanno sempre volare in località esotiche o in panorami da sogno. L’anno scorso Chanel ci portò a Montecarlo, in una rilettura chic del Gran Premio di Formula 1. Quest’anno invece ha deciso di prendere il largo verso la California e di sfilare ai Paramount Studios di Los Angeles. La collezione è un tuffo negli anni Ottanta: capelli cotonati, palette pastello che insiste sui toni del rosa, paillettes a profusione e tanto, tantissimo lamé. Tra gli accessori, oltre alle iconiche scarpe bicolor e alle borse cult, spuntano anche polsini e occhiali a mascherina.

La collezione disegnata da Virginie Viard si ispira soprattutto alla fitness culture californiana, popolata di ragazze coi pattini a rotelle sul lungomare, body sgambati, scaldamuscoli colorati e video di atletica. Insomma, a metà tra Jane Fonda e Hollywood.