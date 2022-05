Tg2 Dossier con Dopo 30 anni su Rai 2

Interviste e testimonianze sulla strage di Capaci

Strage di Capaci. “Dopo 30 anni” è titolo di Tg2 Dossier, in onda sabato 14 maggio alle 23.00 su Rai 2, tre decenni dopo massacro dell’autostrada. Quei terrificanti minuti, quei giorni e gli anni precedenti della vita del più importante giudice antimafia raccontati attraverso le voci di chi lo ha conosciuto direttamente e di chi ha ereditato i suoi insegnamenti. Lunga la lista delle persone intervistate: da Maria Falcone, sorella del magistrato assassinato da cosa nostra a Salvo Andò, ex ministro della Difesa e amico del giudice. Da Alfredo Morvillo, ex procuratore di Trapani e fratello di Francesca, anche lei magistrata e moglie di Falcone, alla scrittrice Marcelle Padovani che ha scritto “Cose di cosa nostra”, l’unico libro in cui Falcone racconta che cosa è davvero la mafia siciliana.



E ancora: la testimonianza piena di dolore di Angelo Corbo, uno dei sopravvissuti dell’attentato. La perseveranza di Tina Montinaro vedova di Antonio, caposcorta di Falcone.

E infine la domanda regina: fu solo la mafia a volerlo morto? Sul punto le opinioni, tra le altre, dell’ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato e del professore emerito di diritto penale all’Università di Palermo, Giovanni Fiandaca.



Tg2 Dossier verrà riproposto in replica domenica 15 maggio intorno alle 10.00.