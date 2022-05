Pulse Advertising Italia e M·A·C Cosmetics ancora insieme per una campagna social virale a sostegno del nuovo mascara M·A·C Stack.

Una colonna sonora altamente riconoscibile, 24 content creator, 128 contenuti, 15 milioni di impression sono i numeri ottenuti. Pulse Advertising Italia nella strategica campagna di influencer marketing attivata per il nuovo mascara M·A·CStack, il prodotto beauty più virale su T

É ancora di Pulse Advertising Italia la strategia social attivata per supportare il lancio del nuovo mascara M·A·CStack. Dopo il progetto da record #YouOwnIt che veicolava il messaggio di unicità e inclusività proprio del brand M·A·C Cosmetics, oggi l’agenzia specializzata in influencer marketing, social media e paid adv ha attivato una squad di 24 influencer affidandogli uno storytelling d’impatto.



I creators coordinati da Pulse Advertising hanno realizzato 128 contenuti totali caratterizzati da una colonna sonora esclusiva e virale, totalizzando 15M di impressions in 4 settimane (dal 21 Marzo fino al 15 Aprile).



“La strategia a supporto del lancio è partita da uno studio approfondito del target di riferimento – spiega Paola Nannelli, Executive Director di Pulse Advertising Italia – abbiamo poi individuato 24 content creator in linea con le necessità del brand e studiato uno storytelling efficace sia su Instagram che su TikTok. L’obiettivo era di raggiungere un largo pubblico appartenente sia alla Generazione Z che ai Millennials“.



Nella scelta della squadra di influencer l’approccio di comunicazione è stato diverso perché non sono stati ingaggiati solo i beauty expert, solitamente i principali collaboratori quando si parla di lancio beauty, ma ha tenuto conto di 3 macro categorie principali:



– LIFESTYLE Influencer attivi su temi lifestyle, che hanno permesso di intercettare un pubblico più ampio portandolo a conoscenza del brand stesso e della novità come @nilufaraddati, @valevedovatti, @ceciliacantarano e @giulia_izzo



– BOLD Influencer che nei loro canali trattano temi come l’inclusione, la diversità e LGBTQ+, profili coerenti con il posizionamento e i valori di M·A·C che hanno quindi valorizzato non solo il prodotto ma il brand nella sua totalità, come @samuelebartoletti, @priscilla_drag, @murielxo, @coveredinlayers, @pierangelogreco e @salacca.



– COLORFUL Content creator eclettici, che amano farsi notare, che vivono una vita colorata ed esuberante, con un carattere unico e fuori dal comune capaci di interpretare il prodotto in modo eccezionale come @rosalba, @rametta, @glojoined e @martinapinto. Un mix perfettamente bilanciato di profili che sottolineano la vicinanza del brand a persone di ogni età, etnia o genere.



Un vero passepartout di bellezza per tutt* Moira Lena, Brand Manager MAC Cosmetics afferma: “Siamo lieti di aver avuto nuovamente Pulse Advertising Italia al nostro fianco in occasione del lancio del nuovo M·A·CStack Mascara; un prodotto che, grazie alla sua formula inedita e alla capacità di adattarsi alle esigenze di tutti i consumatori, ha ottenuto un ottimo riscontro da parte della nostra affezionata community garantendo infinite possibilità di personalizzazione e incoraggiando, al contempo, una celebrazione dell’individualità e della libera espressione personale.”