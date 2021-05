Torna su Rai1 “Top Dieci”, con Carlo Conti

Super ospite della serata Zucchero

Torna “Top Dieci”, il varietà-gioco di Rai1 condotto da Carlo Conti e dedicato ai gusti degli italiani, in onda dall’Auditorium del Foro Italico di Roma, venerdì 14 maggio alle 21.25. Una nuova occasione per le famiglie di “giocare” e conoscere curiosità di ogni tipo sugli usi e abitudini del nostro Paese. Anche questa settimana due squadre di celebrities, composte ognuna da 3 personaggi famosi, si affronteranno con l’obiettivo di ‘stilare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Serena Autieri, Vincenzo Salemme e Tosca D’Aquino, la seconda da Nino Frassica, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni.

La squadra che al termine del programma avrà totalizzato il maggior numero di punti, individuando gli elementi e le posizioni corrette delle hit parade, sarà proclamata vincitrice.

Super ospite della quarta serata Zucchero che, nell’intervista con Carlo Conti, racconterà le sue personali top dieci: un’occasione per scoprire insieme al pubblico aneddoti e particolari ancora non conosciuti dell’amato bluesman italiano, anche grazie ad emozionanti filmati e clip musicali di repertorio che faranno da colonna sonora.

“Top Dieci” è una produzione di Rai1 in collaborazione con Banijay Italia.