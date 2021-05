Iniziate le riprese di “Cops 2”

Sono iniziate nei giorni scorsi, nel Salento, le riprese di “Cops 2”, il sequel della serie tv in due episodi andata in onda il 14 e 21 dicembre scorsi su Sky Cinema e in streaming su Now Tv. Dopo Neviano, è toccato a Nardò, che torna a ospitare le nuove avventure di un commissariato di polizia, fulcro di una commedia irriverente diretta da Luca Miniero e con protagonisti Claudio Bisio, Tullio Solenghi, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Giulia Bevilacqua e Dino Abbrescia. Una serie prodotta dalla società Banijay Italia per conto di Sky Italia e sostenuta da Regione Puglia e da Apulia Film Commission. Il regista, Luca Miniero ha già firmato lavori per il cinema e la tv come “Lolita Lobosco”, “Benvenuti al sud”, “Un boss in salotto”, “La scuola più bella del mondo”. Il Comune di Nardò ha concesso il patrocinio e il sostegno logistico e organizzativo alle riprese che andranno avanti sino al 6 luglio e che avranno luogo nel centro storico, dove il palazzo dell’ex pretura tornerà nuovamente ad essere sede del commissariato.