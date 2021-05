Gianna Nannini posticipa il concerto a Firenze al 2022

Il concerto-evento di Gianna Nannini allo Stadio Artemio Franchi di Firenze previsto il 29 maggio 2021 è posticipato al 2022. La nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni e i biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data. La decisione in seguito alle disposizioni ministeriali in vigore per contrastare l’epidemia Covid-19. E sono state posticipate al prossimo anno anche le date dell’atteso tour europeo e i concerti nei principali festival internazionali che l’artista senese aveva programmato per il 2021.