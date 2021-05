“Becoming Elizabeth”, arriva la serie sulla Regina più iconica della Storia

In tv il confine tra storia e mito si fa sempre più labile. Dopo la ricostruzione storica di The Crown (celebre produzione di Netflix), nel corso delle ultime ore è stata annunciata un’altra serie tv che affonda nella tradizione monarchica della Gran Bretagna. E’ in fase di realizzazione “Becoming Elizabeth“, lo show che verrà trasmesso su StarzPlay (colosso dello streaming americano disponibile anche qui in Italia), promette emozioni e colpi di scena nel riverberare le prodezze di Elisabetta I Tudor, la regina di Inghilterra e Scozia che ha governato in una terra in tumulto dal 1558 fino alla data della sua morte.

Otto gli episodi previsti per “Becoming Elisabeth” di cui, per il momento, ancora non si conosce una data precisa di trasmissione. Non la classica ricostruzione storica, ma un racconto inedito sui primi anni di vita sulla Regina più iconica della storia. Infatti la serie tv non si sofferma solo sul regno di Elisabetta I, ma più che altro racconta la gioventù di una donna che si muove in una realtà in conflitto tra cattolici e protestanti. Molto prima di salire al trono, la giovane Elizabeth Tudor era un’adolescente orfana che fu coinvolta nella politica e negli intrighi sessuali della corte inglese. La morte di re Enrico VIII prende forma una corsa al potere. I suoi figli si ritrovano ad essere le pedine in un gioco tra le grandi famiglie d’Inghilterra e le potenze europee che si contendono il controllo del Paese. Intrigante, sanguinario e dal fascino viscerale, così viene descritta “Becoming Elizabeth”, un’epoca in cui tutti a corte vivono in una roulette russa, possono trovarsi in una posizione di grande potere per un momento e sotto l’ascia del boia in quello successivo; è un’epoca in cui giudizi vengono emessi rapidamente e nessuno è al sicuro.

Alicia von Rittberg interpreta Elisabetta I, mentre Romola Garai è Maria, la primogenita di Enrico VIII, figlia della sua prima moglie, la principessa spagnola Caterina d’Aragona. Oliver Zetterström è Edoardo, il figlio minore di Enrico VIII, l’unico che conta davvero nelle brutali guerre di successione dei Tudor. Jessica Raine è Caterina Parr, la vedova di Enrico VIII, Tom Cullen (visto in Downton Abbey) è Thomas Seymour e Bella Ramsey è Jane Grey. Becoming Elizabeth è stato creato e scritto dalla pluripremiata Anya Reiss.

Chiamata la Regina vergine, Elisabetta I è stata la sesta e ultima monarca dei Tudor. Liberata dalla prigionia alla quale era stata sottoposta per evitare che prendesse il potere, è succeduta al trono della sorellastra, che è morta senza eredi. Un regno florido ma costellato di grandi cambiamenti sociali e politici. La serie tv oltre a questo tratteggia l’immagine di una donna forte, destinata a governare la grande Inghilterra verso il futuro.

