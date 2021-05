Amici 20, Lorella Cuccarini su Tancredi confessa: “È il vincitore morale”

La confessione della Cuccarini sul giovane cantautore rap eliminato ad un passo dalla finale di Amici.

Il cantautore rap milanese, Tancredi, eliminato nel corso della semifinale di Amici 20 ha conquistato il cuore della sua insegnante, Lorella Cuccarini. La showgirl, insegnante di ballo nel talent di Maria De Filippi ha dichiarato quello che realmente pensa del cantante eliminato ad un passo dalla finale.

“Per me Tancredi è il vincitore morale”, ha ammesso Lorella Cuccarini, affermando di poter parlare serenamente visto che il cantautore non è più in gara. “A mio gusto ha una scrittura matura che mi piace moltissimo, e anche musicalmente devo dire che i suoi brani sono fra quelli che mi piacciono di più”, ha continuato la showgirl romana.

Lorella ha parlato anche di Alessandro Cavallo, uno dei cinque finalisti della ventesima edizione di Amici insieme a Sangiovanni, Aka7even, Giulia Stabile e Deddy. Il giovane ballerino pugliese sta ottenendo grandi consensi e la finale di Amici rappresenterà solo il primo passo di quella che si preannuncia una grande carriera nel mondo della danza:

“Speravo che Alessandro arrivasse in finale – ha dichiarato la Cuccarini – e ho sofferto durante il programma, ma quando ho visto a mezzanotte e quaranta che è entrato in studio a prendere la sua maglia dorata ho goduto moltissimo”.

comingsoon.it