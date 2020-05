Lorella Cuccarini, Ambra Angiolini alla guida de La Vita in Diretta Estate: l’indiscrezione

Sarà Ambra Angiolini, secondo alcune indiscrezioni, a condurre La vita in diretta estate

Ambra Angiolini si prepara a sbarcare al timone de La Vita In Diretta Estate dopo lo stop dello show di Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Secondo Blogo, che ha lanciato l’indiscrezione, l’attrice sarebbe stata scelta dalla Rai come conduttrice della versione estiva del programma di informazione e intrattenimento.

Lo scorso anno a guidare La Vita in Diretta Estate erano stati Lisa Marzoli e Beppe Convertini che però non sono stati confermati per la stagione 2020. Non è ancora chiaro se la conduzione di Ambra Angiolini sarà in solitaria o se accanto a lei ci sarà un altro conduttore, visto che nei giorni scorsi era spuntato più volte il nome di Pino Straboli, volto noto dello show.

L’attrice ed ex volto di Non è la Rai è reduce dal grande successo del concerto del Primo Maggio che per la prima volta ha condotto dal Teatro delle Vittorie in collegamento con altri artisti. Una grande prova per Ambra che è riuscita a superare le difficoltà con coraggio e determinazione. La Angiolini si era commossa di fronte a Piazza San Giovanni a Roma deserta, poi aveva divertito il pubblico con uno scambio di battute con Zucchero.

Poco dopo l’attrice aveva confessato di aver fatto pace con la televisione dopo anni difficili, ricordando gli anni accanto a Gianni Boncompagni. “È stato pazzesco rendermi conto di come mi sia sentita guidata da un signore che non c’è più – aveva detto al Corriere della Sera -, ma che mi ha insegnato a farmi forza delle difficoltà: tutte le sue lezioni sono tornate a galla. Grazie a Boncompagni, che citavo di continuo, le difficoltà non mi hanno spaventata. E abbiamo cercato di far brillare quello studiolo con tre operatori, lì anche perché possano tornare presto al lavoro gli altri”.

“Ho fatto pace con la tv – aveva spiegato, emozionata -. Con onestà posso dire che ora ho fatto finalmente pace con il mio mestiere d’esordio”. Sarà lei a guidare la versione estiva de La Vita in Diretta, affrontando un nuovo capitolo della sua carriera?

dilei.it