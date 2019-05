“Storie Italiane”, Brigitta Boccoli e Stefano Orfei: “Tre anni fa abbiamo perso un figlio”

Brigitta Boccoli e Stefano Orfei, sono stati ospiti oggi, lunedì 13 maggio, a Storie Italiane. Intervistati da Eleonora Daniele, i due hanno parlato della gravidanza in corso: “Non basta desiderare un figlio: se lo si vuole davvero, non bisogna mai mollare e provarci in tutti i modi. E’ importante affrettarsi, perché il tempo passa… e il momento perfetto non arriva mai. Noi abbiamo aspettato anche per via della scomparsa di Moira: non ce la sentivamo di avere subito un altro figlio dopo la sua morte…” ha detto Brigitta.

Nel corso dell’intervista, la coppia ha poi confessato di aver perso un bambino, prima di questa seconda gravidanza. “Tre anni fa abbiamo perso un figlio – Stefano ha infatti raccontato – ma, nonostante la disgrazia, abbiamo continuato a provare. Brigitta non riusciva più a rimanere incinta. Tuttavia, nonostante lei volesse aspettare, abbiamo fatto la fecondazione ed è andata bene… Ci tenevo ad allargare la famiglia!”.

Stefano Orfei e Brigitta Boccoli hanno poi parlato del loro primogenito, Manfredi. “Ho un dialogo bellissimo con lui. Ho sempre la risposta a tutte le sue domande, anche a quelle importanti” ha infatti dichiarato Brigitta, mentre Stefano ha asserito: “Spero possa fare il mio stesso lavoro da grande! Mi aiuta già al circo con gli elefanti e i cavalli”.

