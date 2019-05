Fazio, la Rai cancella tre lunedì a «Che fuori tempo che fa»

Lo ha annunciato il conduttore, domenica sera: il 20 maggio ci sarà Porta a Porta e il 27 una serata sulle Europee. Da tempo, Fazio è nel mirino della Lega

Tre lunedì senza Fabio Fazio. Il conduttore de Che Tempo che fa lo ha annunciato in apertura della trasmissione, domenica sera, in diretta su Rai Uno: «Un avviso al nostro pubblico: domani sarà l’ultima puntata del lunedì sera, ci è stato comunicato che le ultime tre non andranno in onda». Quella di questa sera, quindi, è l’ultima della stagione. Il 20 maggio al suo posto ci sarà Porta a Porta (per ragioni legate alla par condicio) e il 27 una serata di analisi del voto europeo. Annunciando la cancellazione delle serate, Fazio ha ricordato l’audience del programma al pubblico, che ha ringraziato: un milione e mezzo di spettatori in media e il 13 per cento di share.

Da tempo, Fazio è nel mirino della Lega e del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, che più volte ha ribadito che non avrebbe accettato l’invito del conduttore a partecipare al programma: «Ci andrò quando si sarà tagliato lo stipendio». Fazio aveva replicato in diretta: «Mi dispiace perché al di là della sua opinione su di me, che non mi permetto in questa sede di discutere, sarebbe stato invece interessante consentire al pubblico di Che tempo che fa di poter ascoltare le sue opinioni circa i temi dell’Europa, i recenti fatti tragici di Napoli, e naturalmente tutta l’attualità politica. Naturalmente la sua posizione è legittima, confido che ci sia un’occasione nella prossima stagione».

Anche il presidente Marcello Foa aveva definito il compenso del conduttore «molto elevato, al di sopra di qualunque valutazione di merito sugli ascolti»: della ridefinizione dell’accordo, che scade nel 2021, si sta occupando l’amministratore delegato Fabrizio Salini. La Lega, intanto, ha presentato in commissione di Vigilanza una risoluzione che stabilisce un tetto agli stipendi degli artisti e dei dirigenti non giornalisti in Rai, in modo che i compensi siano proporzionati agli ascolti e agli introiti pubblicitari.

Monica Coviello, Vanity Fair