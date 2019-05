È morta Peggy Lipton, la Norma Jennings di «I segreti di Twin Peaks»

L’attrice, che era stata anche la mamma del videoclip di «Black or White» di Michael Jackson, era da poco tornata sugli schermi con il sequel della saga anni Novanta

È morta ieri a 72 anni l’attrice statunitense Peggy Lipton. Ne dà notizia la famiglia. Conosciuta in particolare per il suo ruolo di Norma Jennings nella serie tv degli anni ‘90 «I segreti di Twin Peaks», Lipton ottenne — tra l’altro — nel 1970 un Golden globe come miglior attrice televisiva per la sua parte di Julie Barnes nella serie «Mod Squad – I ragazzi di Greer». Nella sua carriera ha svolto anche il ruolo della mamma nel videoclip della canzone «Black or White» di Michael Jackson. Nel 2002, invece, ha avuto successo a teatro con «I monologhi della vagina» e tre anni più tardi è uscita la sua autobiografia, dal titolo «Breathing Out». Dopo dopo diversi anni di assenza dal grande schermo, nel 2010 era tornata al cinema con «La fontana dell’amore». Tra i suoi ruoli più recenti «Qua la zampa!», film del 2017 e il ritorno a vestire i panni di Norma Jennings nel nuovo «I segreti di Twin Peaks».

