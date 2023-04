“Isola dei Famosi 2023”, Ilary Blasi: “Vivo un periodo di transizione, voglio rimettermi in pista”

Ilary Blasi dal 17 aprile torna a condurre l’ “Isola dei Famosi” e quest’anno si sente anche lei un po’ naufraga. Nell’ultimo anno, infatti, la sua vita si è ribaltata: sta divorziando da Francesco Totti dopo 20 anni di matrimonio e ha un nuovo amore nella sua vita: “Ho voglia di rimettermi in pista, sono in un periodo di transizione. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista, guai se resti fermo e ti senti in un porto sicuro”.

“Ho voglia di rimettermi in pista” L’atteggiamento con cui Ilary Blasi affronterà la conduzione de “Isola dei Famosi 2023” sarà sicuramente diverso rispetto al passato. Nell’ultimo anno la sua vita personale ha subito un vero terremoto e sulla fine turbolenta del matrimonio con Francesco Totti si sono spesi fiumi di parole. “Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. Io lo chiamo un periodo di transizione”, ammette. “Sono curiosa di vedere cosa succederà. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene. I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista. Guai se resti fermo e ti senti in un porto sicuro”.

Parlando delle isolane, la Blasi svela: “Anche quest’anno avremo volti inediti, come Fiore Argento, la sorella di Asia. Io non sapevo che avesse una sorella, non si parlava mai di lei, è particolare. E poi c’è Cristina Scuccia, ex suor Cristina. È giovane e ha già fatto scelte radicali: dal convento all’Isola è un attimo! Non va sottovalutata, ha le idee chiare”. Le coppie sono molto affiatate, ma c’è da vedere se le difficoltà li metteranno in crisi: “Ci sarà Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone, che viene da un paesino delle Marche. I Jalisse hanno una grande voglia di riscatto, è da 30 anni che vogliono dire la loro e adesso avranno l’occasione di farlo”.

“Alvin? Mi piace provocarlo perché è permaloso” Ad aiutarla a tenere a bada i naufraghi in Honduras ci sarà Alvin. Dopo le presunte liti, ilary ha voluto al suo fianco l’amico su cui può sempre contare: “Ho sempre saputo che sarebbe stato lui l’inviato. Ci conosciamo da vent’anni, abbiamo così tanta confidenza che non mi faccio problemi a essere diretta con lui. Mi piace provocarlo perché è un po’ permaloso. Ha l’aria da maestrino, non sbaglia mai niente mentre io mi distraggo, faccio casini. Mi piace farlo sbottonare perché mi fa ridere, esce un Alvin inedito”.