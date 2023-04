Con il ritorno di Harry Potter riaffiorano i ricordi (no, non è un abbandono alla memoria)

(di Tiziano Rapanà) Flipendo! Eh sì che torna Harry Potter nella nuova veste seriale per Max (ossia, lo sposalizio è fatto tra Warner e Discovery). Ne parlano in tanti, compreso questo sito. E ora che Daniel Radcliff è diventato fin troppo adulto per riprendere la bacchetta magica, chi si trasformerà Harry? La riposta non c’è. E quanto mi piace vagare nel terreno incolto del “non si sa ancora”. Flipendo! E così si respingono i colpi dei malvagi. Me le ricordo le giocate con la playstation dei primi titoli di Harry Potter. Ero piccoletto, ingenuo, indeciso e legato all’andirivieni di Harry nella scuola di Hogwarts. Le estenuanti partiti a quidditch me le ricordo bene. Flipendo!… e passa la paura. Ora ritorna il maghetto con nuovi attori e nuove teste pensanti. J.K. Rowling approva. Come vi è stato già anticipato dal nostro sito, si dovrà aspettare tanto per il debutto in società. Passerà del tempo e succederà di tutto. Flipendo! E non mi ricordo più come si gioca e il libro mi pare di non averlo letto. Non ho più la mia playstation e non mi importa nulla del tempo che è passato. I ricordi vanno svelenati dalla ragnatela della memoria, non sminuiti ma ridimensionati a trascurabile aneddotica da incontro al pub con amici perduti e ritrovati, one night only (con birra a corredo, of course). Viva il ritorno di Harry Potter. Si fa serie su tutto, giusto approfondire l’universo del simpatico maghetto. Ora è tempo della semina, vedremo poi il risultato del raccolto. I fans scalpitano, il ritorno è atteso.

tiziano.rp@gmail.com