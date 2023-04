21 anni senza Alex Baroni: le struggenti parole dell’ex Giorgia

21 anni senza Alex Baroni, artista e talento irripetibile. Il cantante fu vittima di una drammatico incidente in moto sulla circonvallazione Clodia. Da allora passò 25 giorni in ospedale, ma purtroppo non ce la fece. Il 13 aprile 2002 venne data la tragica notizia della sua morte. Il musicista, scomparso a soli 35 anni, visse una lunga relazione sentimentale con la collega Giorgia che gli dedicò il sontuoso brano “Gocce di Memoria”. Da 21 anni a questa parte, la cantante, quando scocca il 13 aprile, ricorda l’ex compagno con parole struggenti e colme d’affetto. Anche oggi non ha fatto eccezione e lungo la mattinata ha rivolto dei pensieri al compianto artista tramite i suoi profili social.

“Oggi è l’anniversario di un maledetto giorno, il tempo vola, i sentimenti e i ricordi no, restano”. Così Giorgia su Twitter. Anche su Instagram ha voluto omaggiare l’ex, pubblicando una Story in cui si vede un cielo terso. In sottofondo “In My Life”, canzone di rara intensità di Alex Baroni. Esattamente un anno fa, la musicista aveva riservato all’artista scomparso un pensiero altrettanto struggente: “20 anni senza Alex, figlio fratello amico compagno e artista irripetibile, il tempo non cancella niente”.