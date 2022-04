Sonic 2, il finto provino di Ben Schwartz

Comedy Central ha diffuso sul suo canale Youtube l’esilarante provino, ovviamente fake, di Ben Schwartz che presta la voce a Sonic, il riccio blu della serie di videogiochi omonima

Dallo scorso 7 aprile i fan di Sonic, riccio blu protagonista della serie animata e videoludica omonima, possono nuovamente ammirarlo nelle sale cinematografiche con il secondo capitolo della saga Sonic 2, uscito a distanza di due anni dal primo. Per il momento, il lungometraggio sta riscuotendo un buon successo nel botteghino, tanto che è già in lavorazione un terzo film e uno spin-off incentrato su Knuckles. Come già avvenuto per la prima pellicola del 2020, a prestare la voce al protagonista Sonic è stato il comico Ben Schwartz. Nelle scorse ore, il canale Youtube di Comedy Central ha diffuso un esilarante video di quasi 6 minuti, dove vengono svelati i retroscena legati al provino di Ben Schwartz per interpretare Sonic. Un’audizione, ovviamente, fake perché rivolta soprattutto a intrattenere il pubblico come solo un comico come Ben Schwartz sa fare.

SEI MINUTI DI RISATE

Nei quasi sei minuti (per la precisione 5 minuti e 55 secondi) del provino, è difficile trattenere le risate. Dopo un colloquio piuttosto esilarante con il produttore Josh Horowitz, a Ben Schwartz viene chiesto innanzitutto di studiare il tono di voce da dare a Sonic in fase di doppiaggio. I risultati iniziali sono abbastanza imbarazzanti, passando da varie tonalità vocali sino ad arrivare a quella più adatta. La parte migliore, però, deve ancora venire. Infatti, a un certo punto del provino, il comico è costretto a indossare la tuta di Sonic. In evidente difficoltà per il caldo dovuto al pesante costume, per entrare maggiormente nel personaggio Ben Schwartz inizia anche a correre, non nascondendo la fatica. Nel finale, invece, il comico dà sfoggio di tutta la sua qualità a livello di imitazione, interpretando personaggi dei videogiochi come Super Mario, Tony Hawk, Ecco The Dolphin, Link, Enchman di Grand Theft Auto, Pikachu, Duke Nukem e addirittura imitando il popolare gioco Tetris degli incastri. Infine, c’è spazio anche per l’interpretazione di Sonic, dove Ben Schwartz deve acchiappare dei cerchi lanciatigli dal produttore Josh Horowitz.

IL SUCCESSO DI SONIC E IL CAST DEL FILM

Dopo i grandi numeri della prima pellicola, anche la seconda sta confermando quanto di buono fatto vedere in precedenza. Nel cast troviamo attori del calibro di Jim Carrey, interprete del Dr. Robotnik, antagonista principale. A seguire, ecco James Marsden e Tika Sumpter nei panni di Tom e Maddie Wachowski, con Natasha Rotwell nei panni di Rachel, Adam Pally in quelli di Wade Whipple e Shemar Moore interprete di Randall. Tra i doppiatori d’eccezione, oltre il protagonista principale Ben Schwartz che dà la voce a Sonic, abbiamo anche Idris Elba che doppia il personaggio di Knuckles. Su quest’ultimo, come affermato in precedenza, è in programma uno spin-off a riguardo ma non sarà un film. Infatti, la produzione sta pensando di ideare una serie tv che dovremmo vedere il prossimo anno su Paramount+. Una buona notizia per i fan di Sonic e, in particolare, dell’echidna rossa Knuckles, che si appresta ad avere sempre più spazio dopo le apparizioni nei film al cinema.