“Sì Viaggiare” a Novara su Rai 2

Poi in Puglia e Toscana

In Piemonte a Novara, una città tutta da scoprire: da qui parte “Sì Viaggiare”, la rubrica del Tg2 condotta da Silvia Vaccarezza in onda venerdì 15 aprile alle 13.30 su Rai 2. la città verrà mostrata da un punto di vista speciale, dall’alto della cupola della Basilica di San Gaudenzio, un’opera visionaria dell’architetto Antonelli, la più alta struttura in mattoni d’Europa. Si andrà poi in Puglia, nella campagna salentina, tra masserie e pajare, antichi trulli di pietra a secco che servivano da riparo agli agricoltori.



Si risalirà la penisola per raggiungere la Toscana ed esplorare la provincia di Arezzo. Nella Valdarno si compirà un itinerario partendo da Loro Ciuffenna, insediamento fin dall’epoca etrusca. Si è a ridosso della Cassia vetus, via che in antichità portava a Firenze: tante le antiche pievi, come quella di San Pietro a Gropina, splendido esempio di architettura romanica.