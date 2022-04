Paola Caruso arriva alle mani e viene squalificata

Paola Caruso provocata da Mila Suarez nella villa dove alloggiano i concorrenti de La Pupa e il Secchione Show, perde la testa e arriva alle mani. Esplode contro Mila Suarez e l’aggredisce.



Barbara d’Urso di fronte alle rimostranze dell’ex Bonas di Avanti un altro è irremovibile e afferma: “Siamo in televisione e questo esempio noi non lo diamo. Hai aggredito un’altra persona”. La showgirl calabrese viene squalificata dal programma.



La produzione sceglie di mandare in onda solo alcune immagini relative alla lite e all’aggressione fisica. “Ho ricevuto una telefonata stamattina brutta, c’è stata una lite nella notte molto forte che è finita in un modo che a me non è piaciuto, e quindi probabilmente cambieranno delle dinamiche”, annuncia Barbara D’Urso.



In un confessionale la Caruso si giustifica per l’aggressione: “Mila mi ha provocata tutto il tempo. Mi ha detto qualunque cosa quella. A un certo punto ho sentito ‘tu sei una manipolatrice, strumentalizzi tuo figlio e usi il bambino’. Mi sento mortificata e umiliata. Non si deve mai perdere il controllo e ho sbagliato”.