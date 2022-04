La prima esposizione internazionale d’Arte alla Biennale di Venezia

La Biennale di Venezia celebra nel 2022 i 90 anni della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica: si svolse infatti dal 6 al 21 agosto 1932, sulla terrazza dell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia, la prima Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica, come fu chiamata all’inizio, prima di assumere nel 1934 il nome di Mostra.



Questa ricorrenza – che ricorda la comparsa del più antico festival del cinema al mondo, un modello seguito e imitato, come avvenne a partire dal secondo dopoguerra – verrà celebrata dalla Biennale con una serie di iniziative. La prima sarà un convegno internazionale in programma sabato 9 luglio nella sala della Biblioteca dell’Archivio storico ai Giardini della Biennale, che si aprirà con la presentazione dell’edizione italiana della ‘Storia della Mostra del Cinema di Venezia‘, opera del professor Gian Piero Brunetta, uno dei più prestigiosi storici del cinema italiano.



La pubblicazione, frutto della collaborazione fra l’editore Marsilio e la Biennale, sarà seguita dall’edizione inglese a cura della Biennale stessa, in tempo per essere presentata alla prossima Mostra del Cinema in settembre.



Il convegno internazionale, sarà articolato in due sessioni: la prima ospiterà storici, critici e docenti per riflettere sul valore dell’esperienza storica della Mostra del Cinema, mentre la seconda raccoglierà – dalla viva voce di alcuni autorevoli protagonisti – testimonianze, memorie, aneddoti ed emozioni per comporre un ‘puzzle di ricordi’.



La giornata del 9 luglio sarà conclusa dalla proiezione di un film presente nel programma di quella prima edizione della Mostra. Inoltre, a Ca’ Giustinian, sede della Biennale, sarà aperta al pubblico dal mese di luglio una mostra temporanea dedicata alla Mostra del 1932 realizzata principalmente con materiali dell’Archivio Storico delle Arti Contemporanee.