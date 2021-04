Disco in vinile rosso per Vanoni, solo 500 copie autografate

Uscirà il 4 giugno ma è prenotabile da oggi il nuovo 45 giri di Ornella Vanoni, occasione non solo per gli amanti della musica ma anche per i collezionisti: il disco ‘Isole Viaggianti – Un Sorriso dentro al Pianto’, piano e voce versione inedita, sarà infatti pubblicato da Bmg in un esclusivo formato a ‘doppio lato A’ su vinile rosso, in edizione numerata e limitata a soli 500 esemplari, tutti singolarmente autografati dalla Vanoni. Se il brano ‘Un Sorriso dentro al Pianto’ è a tutti gli effetti un’inedita versione acustica del brano composto da Francesco Gabbani, Pacifico e Ornella stessa e contenuto nell’album ‘Unica’ pubblicato a fine gennaio da Bmg, ‘Isole Viaggianti’ è l’ultimo singolo estratto dal disco.

La canzone, scritta da Fabio Ilacqua, è uscita a fine marzo accompagnata da un videoclip che, dopo i due precedenti girati a Parigi per ‘Un Sorriso dentro al Pianto’ e a Venezia per’ Arcobaleno’ brano a firma di Giuliano Sangiorgi, conclude a Milano la trilogia delle città del cuore di Ornella Vanoni, nei luoghi iconici della sua città natale, fra i Navigli e il Piccolo Teatro intitotato a Strehler, le vie del centro storico e le costruzioni postmoderne di piazza Gae Aulenti, con la dedica finale autografa “A Milano: per la città che è stata e che sarà…”.

‘Unica’ di Ornella Vanoni, prodotto da Mauro Pagani, è stato pubblicato da Bmg in formato Cd Deluxe, Cd Digipack, Vinile, Picture Vinyl in edizione limitata e in digital download. La tracklist comprende: ‘A passo lieve’ strumentale di Mauro Pagani, ‘Specialmente quando ridi’, ‘Arcobaleno’ di Giuliano Sangiorgi, ‘Isole Viaggianti’, ‘Carezza d’autunno’ di e con Carmen Consoli, ‘Nuda sull’erba’, Tu/Me con Virginia Raffaele, ‘La mia parte’, ‘Inizio’ di Pacifico, ‘Un sorriso dentro al pianto’ di Francesco Gabbani, Pacifico e Ornella Vanoni, ‘Ornella si nasce’ di Renato Zero.

Adnkronos