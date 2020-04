Rai1, stasera torna il “Commissario Montalbano”

Continuano su Rai1 gli appuntamenti con il Commissario Montalbano, la collection per la tv con Luca Zingaretti, per la regia di Alberto Sironi, che anche in replica si conferma tra le più amate e seguite dal grande pubblico. Stasera, alle 21.25 sulla rete ammiraglia sarà riproposto il film tv “Gatto e cardellino”, tratto dall’omonimo racconto incluso nella raccolta “Gli arancini di Montalbano” di Andrea Camilleri (Mondadori editore). Nel paese di Vigata si susseguono una serie di scippi, dalle modalità a dir poco anomale. Intanto Ignazio Coglitore, uomo fanatico ed integralista, ha quasi distrutto il pronto soccorso dell’ospedale di Vigata dopo aver saputo che sua figlia Mariuccia è incinta. Come se non bastasse, uno stimato ginecologo, il Dottor Landolina, scompare dopo essere andato a pesca. A Salvo Montalbano il difficile compito di risolvere i casi.