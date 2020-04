One Direction di nuovo insieme per i 10 anni

Liam Payne a The Sun, “un buon momento per riconnetterci”

Nonostante le carriere soliste, nonostante la pausa prolungata da ormai quattro anni, ufficialmente gli One Direction non si sono mai sciolti. E ora a sorpresa Liam Payne, in un’intervista al giornale britannico The Sun per presentare il suo singolo Midnight with Alesso, annuncia che la band sta lavorando a un progetto speciale per festeggiare a luglio il decimo anniversario della nascita del gruppo, che ha venduto oltre 50 milioni di dischi.

Il cantante ha rivelato di essere in costante contatto con i compagni Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson. Non ha citato, invece, Zayn Malik, che lasciò la boy band nel 2015.

“L’anniversario per i dieci anni si avvicina, quindi abbiamo parlato molto tutti insieme nelle ultime settimane. E’ stato un buon momento per riconnetterci”.

Intanto Niall Horan ha annunciato la cancellazione del suo Nice To Meet Ya World Tour 2020. Annullate anche le date italiane previste per l’11 novembre 2020 all’Unipol Arena di Bologna e il giorno seguente, il 12, al Mediolanum Forum di Milano.

Ansa