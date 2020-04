Fedez “brillo” in diretta fa arrabbiare la Ferragni con battute piccanti

I Ferragnez in questa quarantena sono diventati, se possibile, ancora più social, condividendo momenti della loro giornata con i followers, strappando sempre qualche risata. Dopo le prove culinarie di Chiara, i simpatici video di TikTok, gli allenamenti con imprevisto di Federico e i momenti dolci e molto comici del piccolo Leone, è arrivata la diretta con l’amico Luis Sal, compagno di Fedez nello show Amazon Celebrity Haunted.

Durante la diretta Fedez ha bevuto un paio di bicchieri di vino che l’hanno reso subito brillo e ha iniziato a scambiarsi battute con Luis, tirando in ballo anche la moglie, che non voleva nemmeno partecipare. Luis, vedendo questi battibecchi da coppia sposata in quarantena, ha consigliato loro di cercare un po’ di intimità una volta messo a letto il figlio. Chiara sembrava un pochino perplessa, come se ultimamente l’intimità fosse scarsa, Fedez allora ha ribattuto con: “Dai amore, non fare quella faccia. Dillo che sei contenta di questa cosa, dai”. L’influencer ha risposto con un lapidario ed eloquente “no comment”, che ha suscitato l’ilarità dei followers.



La diretta è continuata con altre battute con riferimenti piuttosto espliciti che sono stati ripostati sulle pagine più famose di contenuti trash, come l’influencer ha del resto definito il marito, suscitando la rabbia della Ferragni nei confronti di Fedez, che evidentemente non regge molto bene gli alcolici.

Il siparietto tra la coppia, mediato dalle battute di Luis Sal, ha divertito tantissimo gli utenti (ci sono stati picchi di 70.000 persone collegate), che hanno fatto diventare subito virali su Twitter e Instagram alcuni contenuti della live. La coppia si è poi riappacificata, anche se Chiara ha ammesso di essersi arrabbiata e vergognata per le figuracce del marito. Questa diretta, però, senza dubbio ha aumentato il numero di fans dei Ferragnez, che sono sembrati una sorta di Sandra e Raimondo 2.0.

