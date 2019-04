«Summer Loving»: in arrivo il prequel di «Grease»

A cinquantuno anni dal film cult con John Travolta e Olivia Newton John, la Paramount Pictures annuncia la lavorazione di un prequel tutto incentrato sul primo incontro fra Danny Zuko e Sandy Olsson. E il pubblico si divide

Era inevitabile che lo tsunami di reboot, sequel e prequel a cui assistiamo giorno dopo giorno non schiacciasse anche Grease, classico dei classici, musical ante litteram in grado di far sognare intere generazioni di adolescenti. A deciderlo è stata la Paramount Pictures che, dopo lunghe trattative, annuncia la lavorazione di Summer Loving, prequel del cult-movie degli anni Settanta tutto incentrato sul primissimo incontro fra Danny Zuko e Sandy Olsoon, quello che nel film abbiamo assaporato solo nei primissimi frame.

La sceneggiatura è affidata a John August, già collaboratore di Tim Burton e autore del nuovo live-action di Aladdin diretto da Guy Ritchie e dell’horror Scary Stories to Tell in the Dark prodotto da Guillermo Del Toro. Nessun dettaglio, invece, sugli attori principali e sulle musiche che saranno composte per il film. Qualcuno spera che John Travolta e Olivia Newton John facciano almeno un cameo. Altri che la Paramount ci ripensi perché è meglio conservare un bel ricordo anziché ruzzolare in un’operazione poco riuscita.

Il pubblico si divide, quindi. C’è chi non aspetta altro che scoprire le peripezie estive di Danny e Sandy prima di tornare al liceo e scoprirsi appartenenti a due mondi diversissimi, quello dei bulletti per lui e quello delle ragazze perbene per lei, e chi vorrebbe che sui grandi successi del Grease originale, da Summer Nights a You’re The One That I Want, nessuno mettesse mano. Nell’attesa, la Paramount promette di annunciare al più presto nuovi dettagli.

Mario Manca, Vanity Fair