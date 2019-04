Stasera Rai3 proporrà una nuova puntata di “Sapiens”

Nuovo appuntamento con Mario Tozzi nella puntata di Sapiens – Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica di Rai3 in onda alle 21.40, interamente dedicato alle città. Nel corso della puntata, si visiterà Gerusalemme e Gerico in Israele, per esplorare le più antiche città dei Sapiens ancora oggi abitate, e Beit Shean, sempre in Israele, dove il terremoto del 749 d.C. ha congelato la morte di una perfetta città imperiale romana e bizantina. Mario Tozzi passerà dall’antichità del Medio Oriente, in particolare il Tempio di Gerusalemme del quale scopriremo le antiche fondamenta, al Palazzo del Duca di Montefeltro a Urbino, con la realizzazione della città ideale del Rinascimento Italiano, fino ai palazzi visionari di Dubai, in pieno deserto, alle megalopoli cinesi o alla modernità di Milano, l’unica città italiana in grado di riprogettarsi in continuazione, l’unica a tenere il passo con il progresso tecnologico e sociale.

Per la prima volta nella storia, ci sono più sapiens che vivono nelle città che nelle campagne e questo cambia di molto l’impatto che la nostra esistenza ha sul mondo e sui territori. Le città antiche infatti, assolvevano molti compiti mentre quelle moderne consumano suolo utile e lo riempiono di non-luoghi, come ad esempio i centri commerciali, credendo di diventare smart-city, città intelligenti, solo perché con una App trovi prima parcheggio. La vera intelligenza delle città potrebbe invece essere quella di essere resilienti, cioè avere la capacità di essere elastiche, di assorbire l’impatto dei fenomeni naturali e sociali e di sapersi riprogettare costantemente. Sapiens racconterà i processi virtuosi delle città che hanno saputo adattarsi alle condizioni climatiche, naturali economiche e sociali che ne hanno messo in crisi la stabilità, come ad esempio nella regione di Tōhoku, colpita dallo tsunami del 2011, a El Paso in Texas colpita da siccità, a Detroit vittima del crollo dell’industria automobilistica, e nella colombiana Medellin capitale del narcotraffico negli anni Settanta e Ottanta e oggi rinata. Come di consueto la puntata sarà aperta e chiusa in studio da brevi conferenze sceniche (TED) di Mario Tozzi. Ospite in studio Niccolò Fabi, artista romano sensibile ai temi della vita cittadina, che canterà dal vivo la sua “Ha perso la città”.