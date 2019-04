Lite Geri-Mel B, ma la reunion delle Spice Girls si farà (sesso o non sesso)

La Scary Spice ha raccontato di essere andata a letto con la collega, che però ha smentito tutto e si è detta «delusa e amareggiata». I fan hanno paura che salti il tour, ma Emma tranquillizza: «Lunedì iniziamo a provare»

«È capitato più volte che, in piena notte, salivamo in macchina nude e ci dirigevamo verso l’autostrada: ci divertivamo come matte». Altra scena hot con protagoniste ancora loro, Mel B e Geri Halliwell. Un aneddoto che la Scary Spice ha raccontato nel 2002, all’interno della sua biografia, ma che i tabloid britannici oggi ripropongono con un’altra chiave di lettura, ben più piccante, alla luce delle recenti dichiarazioni della diretta interessata: «Io e Geri siamo state migliori amiche. Poi abbiamo fatto l’amore».

Gelato lo studio del talk show Piers Morgan’s Life Stories. E gelata pure la stessa Geri, che con un comunicato ufficiale ha affermato che « quello che è stato di recente dichiarato, semplicemente non è vero». Delusa e amareggiata, sembra che la Ginger Spice sia preoccupata sopratutto per l’effetto che una simile frase può avere sui suoi figli, Bluebell (12) e Montague (2). «So che lei e il marito (Chris Horner, team manager della Red Bull in F1, ndr) mi odieranno per questo», ha aggiunto Mel B, «ma è stato bello».

Insomma, in questo tourbillon di rivelazioni bomba e frettolose smentite, la preoccupazione dei fan delle Spice Girls si è rivolta subito verso l’imminente reunion-tour: può essere a rischio per una spaccatura interna? «Non è mai stato in discussione, lunedì andiamo in studio per provare», rivela Emma Bunton intervistata al The Jonathan Ross Show. «Abbiamo parlato, ci siamo divertite. D’altronde Mel B la conosciamo: è così spontanea, carica sempre di energia che non riusciamo a starle dietro. La amiamo anche per questo».

I tabloid britannici, in verità, hanno parlato di «clima pessimo» all’interno del gruppo e della possibilità che Geri e Mel B non condividano mai lo stesso camerino. In questo contesto, è probabile che Emma e Mel C abbiano indossato l’uniforme dei pompieri e stiano cercando di spegnere le fiamme: «Ci conosciamo da talmente tanti anni che sappiamo confrontarci in modi diversi. E, com’è normale che sia, tra di noi esistono rapporti diversi», conclude la Baby Spice. «È per questo che riusciamo a lavorare bene insieme».

Insomma, i fan possono stare sereni. Il tour delle Spice Girls si farà, sesso o non sesso.

