“La Corrida”, tutti pazzi per il flauto di cioccolato. Guarda il video della performance

Ieri è andata in onda una nuova puntata de La Corrida, presentata da Carlo Conti. Ha superato i 4 milioni di spettatori con uno share del 19%. La quarta puntata ha proclamato vincitore un giovane giardiniere che ha lasciato tutti a bocca aperta. Riccardo Termini è un musicista di Polizzi Generosa in provincia di Palermo suona il flauto e ieri sera, con una performance a dir poco entusiasmante, ha incantato tutti. Il musicista siciliano si è presentato con un frigo portatile e si è esibito suonando il “friscaletto”, un flauto tipico della tradizione della sua Sicilia. La particolarità? E’ che il flauto era fatto di cioccolato. Al suono delle prime note, il pubblico stupito si è alzato in piedi e trascinato dal ritmo de “La Ciarda” di Monti, popolarissima danza ungherese, ha ballato e ha accompagnato l’esibizione con un incalzante battito di mani.