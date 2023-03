Oscar 2023, gli hair look più belli delle star sul red carpet

Questa 95esima edizione segna la predilezione per i capelli raccolti. Elegantissimi ed elaborati, gli chignon sono alti e scolpiti

Come fosse Natale. Quella degli Oscar è la notte più attesa dagli amanti del cinema, dello spettacolo, del glamour tout court. Gli occhi del mondo sono puntati sul red carpet più famoso, che per questa 95esima edizione non è rosso ma color champagne. In scena dal Dolby Theatre di Los Angeles tutto il fasto di Hollywood, tra abiti da sogno, hair look da copiare e beauty trend che spopoleranno per il resto dell’anno.

La notte degli Oscar 2023 segna la predilezione delle star per i capelli raccolti. Elegantissimi ed elaborati, gli chignon sono per lo più alti e scolpiti. Le chiome lunghe, se lasciate sciolte, cadono sulle spalle in morbide onde oppure hanno un effetto volutamente naturale, come senza passare da piastra e phon. Si vedono poco i capelli corti, così come i bob in tutte le declinazioni e i tagli a caschetto.