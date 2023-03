Lady Gaga agli Oscar 2023, l’inattesa esibizione con Hold My Hand, senza trucco

A dispetto di quanto l’Academy aveva anticipato, la popstar si è esibita con una performance commovente. Un’esibizione che, smesso l’abito da sera di Versace, l’ha vista indossare jeans strappati e una maglietta maniche corte.

L’ESIBIZIONE DI LADY GAGA AGLI OSCAR 2023

Lady Gaga è salita sul palco degli Academy Awards per offrire un’esibizione a sorpresa di Hold My Hand, la canzone nominata all’Oscar di Top Gun.

“Abbiamo tutti bisogno di eroi. Trova il tuo eroe dentro di te” ha detto la popstar, prima di esibirsi. Un’esibizione che, smesso l’abito da sera di Versace, l’ha vista indossare jeans strappati e una maglietta maniche corte. Un outfit essenziale, come essenziale e raffinata è stata la sua esibizione, dedicata a Tony Scott, regista del primo Top Gun scomparso nel 2012

“È profondamente personale per me. Tutti abbiamo bisogno l’uno dell’altro. Abbiamo bisogno di molto amore per attraversare questa vita. A volte abbiamo bisogno di eroi. Ci sono eroi intorno a noi… Potresti scoprire che puoi essere il tuo eroe, anche se ti senti rotto dentro” ha spiegato.