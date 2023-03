Ilary Blasi e Francesco Totti, nessun faccia a faccia: rinviata l’udienza

Lei festeggia Isabel Totti e Bastian Muller e non vede l’ora di separarsi, lo sportivo prende tempo

Ilary Blasi e Francesco Totti non trovano un accordo, nemmeno sulla data di inizio della causa di separazione.

Non avendo raggiunto un’intesa, la ex coppia dovrà affrontare l’iter burocratico davanti al giudice. La prima udienza era fissata per il 14 marzo, ma una delle parti ha chiesto il rinvio. Probabilmente l’ex calciatore, visto che invece la conduttrice tv ha fretta di chiudere la causa e aveva addirittura richiesto di anticipare. Intanto lei ha trascorso un weekend di festeggiamenti senza fine.

Niente accordo, via alla causa di separazione

Ilary Blasi e Francesco Totti non hanno trovato l’intesa. La separazione si deciderà in un’aula di tribunale ma non si comincerà il 14 marzo come stabilito dal giudice. Una delle parti ha già chiesto e ottenuto, come scrive “Il Messaggero”, un differimento della così detta udienza “presidenziale” (in cui i due ex si trovano faccia a faccia davanti al presidente del tribunale). Si ipotizza sia stato Totti a prendere tempo, visto che si è costituito in giudizio solo giovedì scorso. Inoltre, pare che la conduttrice tv abbia fretta di chiudere. I suoi legali mesi fa avevano chiesto di anticipare i tempi, ma il ricorso era stato respinto. Nessuna via preferenziale per la ex coppia vip. E così hanno dovuto attendere, ma ora lo sportivo potrebbe aver richiesto di posticipare per preparare meglio la sua difesa.

I legali di Ilary Blasi hanno già depositato gli atti

Ilary Blasi vuole separarsi in fretta da Francesco Totti. I suoi legali non hanno perso tempo e hanno già depositato gli atti. Mentre lo sportivo chiede i tempi supplementari, la ex moglie è pronta al match. Non è chiaro, come scrive “Il Messaggero”, se Ilary abbia fatto anche una richiesta di addebito, se cioè attribuisca a Totti la colpa. Il giudice potrebbe riconoscerla solo se venisse accertata la violazione dei doveri coniugali, se cioè il tradimento con Noemi Bocchi sia stato la causa della separazione dalla Blasi.

Per Ilary Blasi un lungo weekend di feste

Ilary Blasi, in attesa di ritrovarsi in tribunale con Francesco Totti, si dà alla pazza gioia. Il suo weekend è stato all’insegna dei festeggiamenti e dell’amore. Ha cominciato giovedì sera con una cena fuori casa con le sorelle e Bastian Muller. A tavola solo divertimento e balli sfrenati. La conduttrice è andata nel locale in cui un amico di Totti fa il direttore artistico, una sorta di sfida verso l’ex e Alex Nuccetelli. Poi venerdì ha festeggiato Isabel Totti. Una bella giornata con la terzogenita, insieme alla pioggia di auguri social da parte di tutta la famiglia. Sabato è stata la volta di Bastian Muller. In occasione del compleanno del suo nuovo fidanzato, Ilary gli ha dedicato parole dolci e i primi scatti di coppia nelle Storie tra baci appassionati e avvinghiamenti. Domenica nuova festa per Ilary che ha brindato a Isabel con un party a tema con gli amichetti. E chissà se al taglio della torta era presente anche papà Francesco Totti (magari accompagnato da Noemi Bocchi?).