Film stasera in TV da non perdere lunedì 13 marzo 2023

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 13 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM MUSICAL DA VEDERE STASERA IN TV

Elvis, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Austin Butler candidato all’Oscar in questo biopic su Elvis Presley, con Tom Hanks.

Elvis, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Austin Butler candidato all’Oscar in questo biopic su Elvis Presley, con Tom Hanks.

FILM DRAMMATICO DA VEDERE STASERA IN TV

Oltre le regole – The Messenger, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Woody Harrelson e Ben Foster in un drama. Un ufficiale americano incaricato di informare le famiglie dei caduti in Iraq si innamora di una donna.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Stuart Little – Un topolino in gamba, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Hugh Laurie e Geena Davis in una commedia. Un topolino diventa la mascotte di una famiglia ma il gatto cercherà di sbarazzarsene.

Beata te, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Serena Rossi e Fabio Balsamo in una commedia Sky Original. Una donna riceve la visita di un angelo che le rivela di aspettare un bambino.

Vacanze ai Caraibi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Goliardica commedia degli equivoci a episodi con Christian De Sica e Massimo Ghini nel cast.

Siccità, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Grande cast corale nel nuovo film di Paolo Virzì. In una Roma in cui non piove da anni si incrociano i destini di svariati individui.

FILM DI AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Run all night – Una notte per sopravvivere, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Liam Neeson ed Ed Harris in un action. Dopo aver ucciso il figlio del suo storico amico, un ex criminale deve fuggire.

FILM DI FANTASCIENZA DA VEDERE STASERA IN TV

Predestination, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ethan Hawke in una pellicola fanta-thriller nella quale si viaggia nel tempo per impedire un attacco terroristico.

FILM WESTERN DA VEDERE STASERA IN TV

The last son, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Sam Worthington e Machine Gun Kelly in un western. Un fuorilegge deve uccidere il figlio per evitare l’avversarsi di una profezia.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

Zodiac, ore 21:15 su Sky Cinema Due

David Fincher dirige Robert Downey Jr., Mark Ruffalo e Jake Gyllenhaal nel film sugli omicidi di un efferato serial killer realmente esistito.

FILM BIOGRAFICO DA VEDERE STASERA IN TV

Il meglio della notte degli Oscar 2023, ore 21:15 su Sky Cinema Oscar

Ripercorriamo insieme i migliori momenti della cerimonia per la consegna degli Oscar 2023.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Il commissario Ricciardi 2, ore 21:25 su Rai 1

Lino Guanciale protagonista della serie tv tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni.

Stasera tutto è possibile, ore 21:20 su Rai 2

Comedy show condotto da Stefano De Martino e con la presenza di tantissime sfide e gag.

Presa Diretta, ore 21:20 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Riccardo Iacona.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4

Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Freedom – Oltre il confine, ore 21:23 su Italia 1

Nuovo programma di Roberto Giacobbo che, come sempre, accompagna lo spettatore attraverso misteri e scoperte.

La figlia del generale, ore 21:15 su La7

John Travolta è un ufficiale che deve scoprire chi ha ucciso la figlia di un generale dell’esercito.

12 anni schiavo, ore 21:30 su TV8

Film premio Oscar che racconta la storia di Solomon Northup, violinista di colore nato libero e poi venduto come schiavo.

Little Big Italy, ore 21:15 su Nove

Il ristoratore Francesco Panella va alla scoperta dei ristoranti italiani in giro per il mondo.