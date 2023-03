Carolyn Smith rasa i capelli: “Il tumore è tornato per la terza volta”

La ex ballerina annuncia il cambio di look dovuto alle nuove cure oncologiche

Carolyn Smith deve affrontare una nuova battaglia contro il tumore.

La ex ballerina lo annuncia sui social sempre con il sorriso e il coraggio che la contraddistinguono. Si mostra in un video con i capelli rasati a zero in cui dice ai fan: “Purtroppo, ho dovuto ricominciare le terapie, perché i medici mi hanno detto che così devo fare. Ho un piccolo percorso da fare, come al solito smile e andiamo avanti con qualche momento di fragilità più di prima, ma io non mollo”.

Ha ripreso le terapie contro il cancro l’8 marzo

Carolyn Smith è una forza della natura. Sempre sorridente, bella e positiva affronta la malattia che si è ripresentata alla sua porta con il solito coraggio, anche se ammette che questa volta è un po’ più fragile. Sui social la ex ballerina scrive: “Come si vede, ho un nuovo look totale dovuto alla necessità a ricominciare il nuovo percorso oncologico. Quale giorno speciale di cominciare? 8 marzo, la festa delle donne. La giornata significativa della forza femminile. Come sempre lo affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po’ di fragilità… ci sta, sono anche umana ogni tanto”.

Carolyn Smith in tv: “Il tumore è tornato per la terza volta”

Carolyn Smith si confida in tv durante un’intervista di Bruno Vespa e dice: “Accettare il fatto che il cancro fosse tornato è stato difficile. Forse le prime due volte ero un po’ più incosciente, mentre adesso so cosa devo affrontare. Prima di vedere gli effetti della chemioterapia che dovrò affrontare, ho deciso di rasarmi da sola i capelli”. Ha raccontato il percorso con la malattia: “La prima volta che mi hanno diagnosticato il tumore era il 2015, poi ho affrontato un intervento chirurgico, nel 2018 la nuova diagnosi fino poi arrivare ad oggi. Stamattina mentre mi tagliavano i capelli ero davvero dispiaciuta perché io aspetto da tanto le parole ‘Finalmente è finita’, spero che con questo nuovo farmaco con cui mi curerò ci possano essere presto dei risultati positivi. Ho imparato a dare valore al tempo”.

Un esempio di coraggio, positività e passione

Carolyn Smith affronta l’ennesima battaglia col sorriso e scrive: “Le ultime settimane sono state piene di attività, ricche di crescita e motivazioni di lavoro e personale. Non mi permetto di perdere un attimo o un’opportunità… ho tanta voglia di evolvere e vivere. Non aspetto più per fare quello che mi appassiona o rinunciare a quello che desidero a fare”. Accanto a lei c’è sempre il marito ed ex coreografo: “Non ho fatto da sola. Oltre avere Tino Michielotto al mio fianco in tutto, ho un team eccezionale che condivide tutto questa voglia di crescere”. Ha scritto la Smith ringraziando le persone che le stanno accanto.