Ambra Angiolini presenta Andrea Bosca in famiglia

L’attrice ufficializza la relazione con una cenetta insieme ai figli e ai genitori

Tra Ambra Angiolini e l’attore Andrea Bosca le cose si fanno serie. La conduttrice e attrice ha infatti presentato ufficialmente il fidanzato ai genitori e ai figli Jolanda e Leonardo, con una bella cenetta in famiglia. Andrea è volato a Carpi per assistere al suo spettacolo teatrale e dopo l’allegra comitiva è andata al ristorante. Lei ha pubblicato qualche video della serata sui social, per condividere con i follower la serenità ritrovata.

Ambra e Andrea allo scoperto

La Angiolini ha ritrovato il sorriso grazie al collega Andrea Bosca conosciuto sul set di una fiction. Dopo le foto pubblicate dal settimanale “Diva e Donna” che li mostravano insieme, adesso è arrivata la conferma anche dalla diretta interessata attraverso le sue storie di Instagram. Andrea l’ha raggiunta a Carpi per applaudirla al Teatro comunale, dove è in scena con lo spettacolo “Il Nodo”. La coppia è poi andata a cena con tutta la famiglia dell’attrice. C’erano infatti i genitori Doriana e Alfredo, oltre ai due figli Yolanda e Leonardo (avuti da Francesco Renga). Davanti alla tavola imbandita Ambra si è goduta il fidanzato e la famiglia, ufficializzando la relazione anche con i follower che la “sbirciavano” attraverso le storie di Instagram.

Pizzicati a Roma

Il settimanale Diva e Donna l’aveva beccata a Roma qualche giorno fa mentre scambiava coccole e baci con l’attore Andrea Bosca. Pare che i due si siano conosciuti sul set di una fiction a Stromboli la scorsa estate e da allora non si siano più lasciati. La passione è alle stelle e, mentre si salutano alla stazione, sembrano non volersi lasciarsi mai. Ambra Angiolini vive a Milano, Andrea Bosca a Roma. Il loro è un amore a distanza e ogni volta salutarsi è difficile. Diva e Donna ha paparazzato la coppia di attori alla stazione, mentre siedono al tavolino di un bar prima dei saluti. Lei è comoda e sportiva in jeans e felpa e carica di bagagli. Lui le carezza il viso dolcemente, si guardano intensamente negli occhi e poi si scambiano un bacio appassionato.