Ultima Fermata, Simona Ventura conduce il programma di Maria De Filippi: lascia Citofonare Rai 2 con Paola Perego?

Simona Ventura conduce il programma di Maria De Filippi.

Simona Ventura ha confermato il ritorno in Mediaset nel programma di Maria De Filippi; ecco cosa ha scritto tramite tweet la conduttrice:

“Ebbene si! Con mia grande gioia ‘accetto l’invito’ 😂 di Maria De Filippi (che ringrazio infinitamente insieme alla Fascino) ad essere testimone di Ultima Fermata in partenza su Canale 5. Grazie alla Rai per avermi concesso questo ‘prestito‘, a Mediaset per la fiducia e alla famiglia di Citofonare Rai2 (con la mia meravigliosa Paola Perego) con cui continuerò il progetto della domenica su Rai2. Grazie Lucio Presta per l’appoggio sempre tanto tanto importante . Ps: @raffaellamennoia @zanforlinluca ARRIVOOOOOO 😂😂🤗🤗💗💗”.

Cos’è Ultima Fermata?

Ultima Fermata è il programma che Maria De Filippi ha scelto di affidare a Simona Ventura: la trasmissione andrà in onda da mercoledì 23 marzo. Ma di cosa si tratta? Nel corso delle puntate verranno raccontate le storie di coppie in crisi, arrivate all‘Ultima Fermata della loro relazione. La conduttrice li metterà di fronte a un ultimatum: continuare a stare insieme o prendere strade diverse? I fan della Ventura non vedono l’ora di vederla alle prese con la nuova avventura targata Fascino Srl!



donnapop.it