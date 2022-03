Tutte le curiosità su Hazel Moder, figlia di Julia Roberts

Occhi chiarissimi e luccicanti, capelli biondi e viso sicuro: chi è la figlia dell’attrice e del direttore della fotografia Daniel Moder?



Occhi chiarissimi e luccicanti, capelli biondi. La teenager Hazel Moder ha lo stesso volto della madre. L’hanno vista tutti la prima volta durante l’estate 2021 al Festival di Cannes, quando ha sfilato assieme al padre Daniel Moder.

Indossava un lungo abito di un giallo tenue, tendente all’ocra, ricamato con precisione e maestria, che si abbinava perfettamente alla sua chioma, fortunatamente ereditata dalla madre. Il padre è stato direttore della fotografia del film Flag Day di Sean Penn e Hazel ha deciso di accompagnarlo su uno dei red carpet più famosi del mondo. Lo stesso dove Julia Roberts nel 2016 si tolse le scarpe e fu protagonista di una camminata sensuale e spontanea con un abito nero che ne esaltava tutta la bellezza.

Al Festival di Cannes si sono viste sempre generazioni a confronto. E quella di Hazel e Daniel in particolare è stata un’immagine che in pochi dimenticheranno. Ma chi è Hazel? Scopriamo qualcosa di più sulla figlia di due star di Hollywood conosciute in tutto il pianeta.

Julia Fiona Roberts, la famosissima attrice statunitense classe 1967, protagonista di decine di pellicole di successo planetario, dopo varie storie d’amore, anche travagliate, si è sposata con Daniel Moder nel 2002. Si trattava per lei del secondo matrimonio. Lui, californiano classe 1969, prima cameramen e poi direttore della fotografia per il cinema, l’ha stregata con la sua gentilezza e il suo fascino.

Nella sua importante carriera, anche se meno nota rispetto alla compagna, ha lavorato in film come Secret in Their Eyes , The Mexican (sul cui set nel 2000 ha conosciuto Julia Roberts) e Fireflies in the Garden. Ha quindi ricevuto una nomination al Primetime Emmy Award per la sua fotografia nel film televisivo The Normal Heart. La coppia ha avuto ben tre figli. I primi due sono gemelli, Phinnaeus Walter e Hazel Patricia, nati il 28 novembre 2004. Poi il 18 giugno 2007 è venuto alla luce il fratellino Henry. S

u di loro la madre è sempre stata chiara. “Nessuno dei miei figli – ha raccontato in un’intervista- si vanta di essere il figlio di Julia Roberts. Mia figlia non vuole mai dire chi è sua madre, addirittura…”. La oramai sedicenne Hazel, infatti, è una ragazza molto umile, timida e poco avvezza al facile vanto. Mamma e papà, d’altronde, hanno sempre tenuto lei e i suoi fratelli lontani da tutti i riflettori.

Il gossip sulla figlia di Julia Roberts

Nel 2009 Julia Roberts si è convertita all’induismo, raccontandolo in un’intervista ad Elle nel 2010. La Roberts è una seguace del guru Neem Karoli Baba (Maharaj-ji), una foto del quale l’ha spinta alla conoscenza di questa religione. Sul set del film Eat Pray Love, la Roberts ha quindi dato ai propri figli nuovi nomi in onore di divinità indù: Laxmi a Hazel, Ganesh a Phinnaeus e Krishna Balram a Henry. Laxmi, in particolare, è la dea della luce, dell’abbondanza, della fertilità, della bellezza e della fortuna.

Sulla ragazza, inoltre, gira spesso una fake news e cioè che sia figlia di un cantante. In effetti Julia Roberts è stata sposata con un artista. Si tratta del cantante country Lyle Lovett. In due sono convolati a nozze nel 1993, ma il loro è stato un rapporto incredibilmente turbolento, tant’è che si sono separati solo qualche mese dopo, per procedere al definitivo divorzio nel 1995. Un matrimonio lampo, insomma, che l’attrice non ricorda con moltissimo piacere. Quindi no, Hazel non è assolutamente la figlia di un cantante, anche se nulla esclude che lei possa diventare una interprete canora in futuro. D’altronde con due genitori così amanti dell’arte tutto è possibile.



Di Hazel Moder girano pochissime fotografie. Ci sono naturalmente gli scatti a Cannes, dove la vediamo slanciata, bella e incredibilmente emozionata. Inoltre da quel suo abito di cui abbiamo sottolineato l’eleganza emerge lo stile della famiglia Roberts-Moder: leggero e sobrio, con volumi ampi, make-up soft e gioielli davvero essenziali. Un’idea di classe decisa e per questo capace di conquistare tutti. Hanno poi fatto il giro del web le scarpe Mary-Jane in vernice nera e a tacco medio, con cui la piccola Hazel ha davvero spopolato e conquistato i fan del festival e della madre.

Per il resto possiamo vedere alcune foto del 2015, a una festa a Malibu, dove è presente tutta la famiglia, compresa Hazel e uno scatto rubato nel 2009 con la bambina tra le braccia di un parente. Su Instagram, invece, poco e niente: Julia Roberts con i suoi 9 milioni di fan condivide alcuni scatti con il marito, ma è restia a mostrare i figli, che d’altronde le chiedono di non essere messi in mostra al grande pubblico, tranne che per occasioni speciali (come Cannes).

Hazel seguirà le orme della madre?

Come abbiamo detto Hazel, con un famiglia così artistica, può davvero far tutto nella vita. Attualmente è solo una studentessa. Chissà però se, con quel visino così simile alla madre, seguirà le sue orme, diventando un’attrice.

Julia Roberts ne ha raccolti di successi. Vincitrice dell’Oscar alla miglior attrice nel 2001 (dopo la partecipazione alla pellicola Erin Brockovich), il suo primo ruolo importante è stato nel film drammatico Fiori d’acciaio (1989), con cui si aggiudica il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista e riceve la candidatura all’Oscar nella medesima categoria. È diventata una star del cinema dopo la commedia romantica di successo Pretty Woman (1990), aggiudicandosi un secondo Golden Globe e la candidatura al Premio Oscar nella categoria di migliore attrice protagonista.

La Roberts è stata l’attrice più pagata al mondo per tutto il 1991 e la prima metà degli anni 2000. La sua quota per il 1990 di Pretty Woman è stata di 300 mila dollari. Nel 2003, è stata pagata 25 milioni per il suo ruolo in Mona Lisa Smile di Mike Newell (2003). A partire dal 2010, il patrimonio netto della Roberts è stato stimato in 140 milioni. È stata nominata dalla rivista People tra le “50 persone più belle del mondo” undici volte, insieme ad Halle Berry, e la più bella in assoluto ben cinque volte (1991, 2000, 2005, 2010 e 2017). Nel 2011, è stata nominata una delle “100 donne più attraenti di tutti i tempi”. I suoi film, poi, hanno collettivamente portato incassi per oltre 2,6 miliardi.

La carriera del padre

E se invece Hezel facesse lo stesso lavoro del padre? Lui ha iniziato la sua carriera come assistente di produzione nel film d’azione del 1995 Crimson Tide. L’anno successivo, ha lavorato sul set del film drammatico sportivo del 1996 The Fan. Da allora, ha lavorato nel reparto cineprese ed elettricità in film come The Brave, Enemy of the State, The Big Tease e Tuesdays with Morrie . Ha esordito come direttore della fotografia nel cortometraggio comico Kid Quick. Quindi, oltre a quelli già citati, ha lavorato a film come Grand Champion, Border , The Hit, Jesus Henry Christ ,Highland Park, Peluche, Il cuore normale, Segreto nei loro occhi, Full Frontal, Mona Lisa Smile, Mr. & Mrs. Smith, Friends with Money e Spider-Man 3. Anche questa per Hazel sarebbe una bella strada, tuttavia qualcosa ci dice che con quel suo visino fiero e indipendente sceglierà una strada diversa sia da quella del padre che quella della madre.