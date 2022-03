Peaky Blinders 6: Netflix annuncia la data di uscita dell’ultima stagione!

Finalmente sappiamo quando uscirà in streaming anche da noi il capitolo finale dell’acclamata serie gangster britannica: annotate sul calendario!

C’è molta attesa per la sesta e ultima stagione di Peaky Blinders, la serie gangster britannica creata da Steven Knight e diventata subito popolarissima in tutto il mondo. Finalmente c’è una data di uscita internazionale per l’ultimo capitolo, attualmente in onda in madrepatria su BBC. L’attesissima sesta stagione composta da 6 episodi arriverà in streaming su Netflix, in Italia e in tutti i territori in cui il servizio è disponibile, il prossimo 10 giugno.

Peaky Blinders 6: Un’ultima stagione da record

La serie con Cillian Murphy è tornata nel Regno Unito con la sesta stagione lo scorso 27 febbraio stabilendo un nuovo record: con 3,8 milioni di telespettatori raggiunti, il primo episodio della stagione è diventata la migliore premiere di stagione di sempre per la serie, superando il record precedentemente stabilito dal finale della quinta stagione a settembre 2019.

Le anticipazioni e il cast

La quinta stagione si era conclusa con il fallito tentativo di omicidio del leader politico fascista Oswald Mosley (Sam Claflin) da parte di Tommy Shelby (Murphy). La sesta riparte da questa circostanza e vede Tommy Shelby affrontare vari nemici, anche se il nemico più pericoloso che ha è se stesso. La storia, comunque, non si concluderà con questa stagione: i Peaky Blinders, infatti torneranno in un film ambientato a Birmingham la cui produzione è prevista per il 2023 (e di cui ancora non conosciamo i dettagli).

Oltre a Cillian Murphy, nella sesta stagione tornano Tom Hardy, Paul Anderson, Finn Cole, Anya Taylor-Joy, Natasha O’Keeffe e Sophie Rundle, tra gli altri. Vedremo inoltre Stephen Graham e James Frecheville. Come sapete, la co-protagonista Helen McCrory (Zia Polly Grey) è venuta a mancare l’anno scorso e non ha potuto partecipare alle riprese di questa ultima stagione; il primo episodio della sesta stagione è dedicato proprio a lei.



