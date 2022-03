“L’Italia con voi” l’anniversario della nascita di Pasolini

Attualità: il viaggio di una donna per salvare i genitori in Ucraina

Monica Marangoni torna alla guida de “L’Italia con Voi” dalla puntata del 14 marzo, in onda come sempre su Rai Italia, mentre Maria Cuffaro seguirà il conflitto tra Russia e Ucraina per il TG3.

Proprio alle conseguenze della guerra è dedicato il primo collegamento con Svitlana Hryorchuk, sindacalista e donna coraggiosa, che ha attraversato l’Europa in macchina per salvare i genitori e altri connazionali in fuga dalla sua terra.



Il 5 marzo ricorreva il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini. Monica Marangoni accoglierà la scrittrice Dacia Maraini, amica intima del poeta protagonista del Novecento. Al suo universo poetico sarà dedicata anche la lezione d’italiano di Lucilla Pizzoli della “Società Dante Alighieri”.



A seguire, “Sportello Italia”. Eleonora Medda del CGIE e Riccardo Viaggi, esperto di relazioni istituzionali, approfondiranno il tema delle agevolazioni fiscali per i residenti all’estero che voglio tornare in Italia.



Spazio alla musica. Il maestro Claudio Simonetti, famoso nel mondo per le colonne sonore di film di culto come “Profondo Rosso” di Dario Argento, racconterà il suo percorso musicale e i suoi progetti.

Poi Antonello Venditti e Francesco De Gregori, di nuovo insieme in tour dopo 50 anni, nel servizio di Maria Cristina Zoppa. Infine, il violinista Giuseppe Gibboni, vincitore della cinquantaseiesima edizione del Premio Paganini a soli 20 anni, si esibirà in studio.

Storie dal Mondo. In Australia per incontrare Stefania Peracchi, giovane scienziata che lavora a Sidney nel campo della rilevazione delle radiazioni.



NEW YORK/TORONTO lunedì 14 marzo h17.00

LOS ANGELES lunedì 14 marzo h14.00

BUENOS AIRES/ SAN PAOLO lunedì 14 marzo h18.00

SYDNEY lunedì 14 marzo h19.30

PECHINO/PERTH lunedì 14 marzo h16.30

JOHANNESBURG lunedì 14 marzo h15.00