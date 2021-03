Veronica Pivetti piange a Canzone Segreta: «Io e Paolo Conticini a letto insieme». Fan in estasi: «Fateli tornare». Veronica Pivetti ospite di Serena Rossi a Canzone Segreta, il nuovo programma di Rai1. A farle una sorpresa è stato l’amico Paolo Conticini. L’attore le ha dedicato “Uno su mille”, la canzone di Gianni Morandi che l’ha commossa fino alle lacrime.



Conticini, tra i protagonisti della prima serata del nuovo programma di Serena Rossi, ha spiegato perché per l’amica ha scelto proprio questa canzone: «Credo sia molto affine a tutto ciò che fa. In questo mestiere si cade tante volte, ci si rialza e dobbiamo contare ognuno su noi stessi, quindi credo sia proprio il testo giusto per Veronica».

Veronica Pivetti reagisce senza nascondere l’emozione, e spiega alla padrona di casa: «Lui è un fratello per me. Devi sapere che noi siamo stati a letto 15 giorni insieme dalla mattina alla sera». L’attrice si riferisce ai giorni in cui insieme hanno girato Provaci ancora prof, la fiction che li ha resi una coppia amatissima. E su twitter i fan apprezzano: «Ma quanto sono belli Paolo e Veronica, vi prego fate ritornare la prof abbiamo bisogno di loro due sullo schermo».





