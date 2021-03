Rai1, stasera torna “Ciao Maschio”

Dopo lo stop sanremese, riprende l’appuntamento televisivo con “Ciao Maschio”, in onda dalle 23.55 su Rai1. Gli ospiti che siederanno nel salotto televisivo di Nunzia De Girolamo saranno Vladimir Luxuria, con un passato in politica e oggi personaggio televisivo che, per la prima volta in tv, farà un salto nel passato vestendo i panni di un maschio e raccontandosi tra paure e fragilità del passato, sino al coraggio e alla forza della sua scelta identitaria, Riccardo Bocca, giornalista ed apprezzato critico televisivo, ed Enrico Silvestrin conduttore radiofonico e televisivo, attore nonché pioniere italiano di Twitch. La chiave della puntata sarà nelle mani di Nunzia, unica donna ammessa a varcare la soglia dello studio. Non mancheranno le provocazioni e la tagliente ironia di Drusilla Foer che darà il suo punto di vista su quanto appena ascoltato.