Paola Quattrini, premi a Dubai e Los Angeles per sua Fedora

Paola Quattrini è stata premiata come migliore attrice per il cortometraggio Fedora al Dubai Indipendent Festival 2021 tra 1500 film provenienti da tutto il mondo e al Festival di Los Angeles. “Con Fedora vince l’Italia per tutto il mondo dello spettacolo duramente provato: una vittoria dedicata a tutti i lavoratori del settore troppo spesso dimenticati”.



Fedora, girata completamente in verticale (Vertical Movie), soggetto e sceneggiatura di Enrico Andrea Marrari, è stato presentato al Vertical Movie Festival 2020, che ha attribuito a Paola Quattrini il Premio Speciale della Giuria.

Fedora è la testimonianza della grande passione dell’attrice per la ricerca di nuove forme di spettacolo e di comunicazione all’avanguardia. In Fedora veste i panni dell’attrice Fedora Ducan, che dopo una vita di successi, costellata di premi e l’ennesimo Oscar, si ritrova a riflettere sull’effimero e a interrogarsi sull’essenza della vita.

“Sono felice e credo che a vincere con Fedora sia l’amicizia e, in questo periodo di silenzio, la voglia di dare emozioni”, ha detto Quattrini.