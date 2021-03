Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati: «Rispetto, affetto e amicizia rimarranno sempre»

Dopo le indiscrezioni degli ultimi mesi, Iker Casillas e Sara Carbonero ufficializzano la fine del loro amore con un doppio post su Instagram: «Siamo orgogliosi della famiglia che siamo e continueremo nel meraviglioso compito di continuare ad essere genitori devoti come abbiamo fatto finora»

Una foto in bianco e nero con i due volti vicini, sorpresi nell’intimità di una vacanza insieme. È questo lo scatto che Iker Casillas e Sara Carbonero scelgono di condividere sui loro profili Instagram per annunciare la fine della loro relazione. L’ex portiere del Real Madrid, Porto e della nazionale spagnola e la giornalista televisiva hanno pensato bene di zittire i rumors delle ultime settimane prendendo direttamente il controllo della situazione. «Sia io che Sara ci sentiamo enormemente orgogliosi della famiglia che siamo e di aver potuto condividere un amore che ci ha riempiti di felicità durante tutti questi anni di unione.

Oggi il nostro amore prende strade diverse ma non lontane, poiché insieme proseguiremo nel meraviglioso compito di continuare ad essere genitori devoti come abbiamo fatto finora» ha scritto Casillas lasciando intendere che i rapporti tra i due siano più che buoni.

«È una decisione molto ponderata e che prendiamo di comune accordo» ha concluso l’ex portiere che, ai tempi del Mondiale del 2010 in Sudafrica, colse tutti di sorpresa e baciò in diretta la Carbonero confermando l’inzio di una lunga storia d’amore iniziata appena un anno prima. Gli ultimi anni sono stati molto complicati soprattutto per via della salute di entrambi: dell’infarto che ha colpito Iker nel 2019 e di Sara, che si è dovuta sottoporre a un’operazione per asportare un tumore alle ovaie, poi tornato in forma di recidiva. «Rispetto, affetto e amicizia rimarranno sempre. La nostra priorità è dall’amore e dall’impegno, per condividere il benessere e l’educazione dei nostri figli e proteggerli in modo che crescano in un ambiente stabile e sano» ha scritto Carbonero su Instagram.

«Con queste parole chiediamo che la nostra privacy sia rispettata in questo momento di cambiamento. Queste saranno le uniche parole pubbliche che faremo nel presente e in futuro. Grazie a tutti voi per la vostra comprensione» hanno chiosato sia Casillas che Carbonero per gestire il dolore in silenzio, soprattutto per rispetto dei loro figli, Lucas e Martin. L’indiscrezione della rottura circolava da mesi, ma i fan mai avrebbero voluto che i due ufficializzassero la fine dell’amore.





Mario Manca, Vanityfair.it