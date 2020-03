Nina Moric si toglie le lenti in diretta: incredibile gaffe della showgirl

Nina Moric è stata ospite a Vieni da Me su Rai 1 e Caterina Balivo l’ha sottoposta alle domande al buio. A un certo punto, però, durante la chiacchierata, Nina si è resa protagonista di una clamorosa gaffe: si è messa le mani (sporche) negli occhi e ha levato via le lenti a contatto. Un gesto inopportuno e sconsigliato dagli esperti in piena emergenza coronavirus. La stessa conduttrice l’ha rimproverata ricordando a lei e al pubblico le buone pratiche per la prevenzione. Quanto fatto da Nina Moric a Vieni da Me non è passato inosservato sui social, dove la modella è stata travolta dalle critiche.

leggo.it