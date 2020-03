Caterina Balivo, sospeso Vieni da me: «È la nostra ultima diretta, torneremo appena possibile…». La conduttrice del salotto di Rai1 ha appena annunciato lo stop alla trasmissione in seguito all’emergenza coronavirus. Oggi l’ultima diretta, domani andrà in onda una puntata registrata. Da lunedì dovrebbe essere anticipata la Vita in diretta.

Ecco le parole di Caterina Balivo, riportate anche in un post su Instagram apparso durante la diretta: «Pronti per la nostra ultima diretta insieme a @vienidamerai ma torneremo appena possibile! Promesso ❤️».

