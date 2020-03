Ben Affleck e Ana de Armas hanno una love story? Il gossip impazza

Galeotto pare sia stato il set del film ‘Deep Water’ e per due volte sono stati avvistati in atteggiamenti affettuosi



Il mondo del gossip è in subbuglio: pare che a Hollywood ci sia una nuova coppia, quella cioè formata dall’attrice Ana de Armas e dal collega Ben Affleck. Lei ha 31 anni ed è famosa soprattutto per i recenti ‘Blade Runner 2049’ e ‘Cena con delitto – Knives Out’, lui ha 47 anni ed è una star di livello mondiale sin dai tempi di ‘Will Hunting – Genio Ribelle’ (1997). Insieme hanno lavorato sul set del film ‘Deep Water’ e pare che proprio questa vicinanza professionale abbia portato a una vicinanza sentimentale. Come sempre, in questi casi, le conferme mancano, ma alcune foto e alcuni pettegolezzi suggeriscono che effettivamente fra i due ci sia del tenero.



Per capire bene la situazione occorre partire da ‘Deep Water’: la trama racconta di un marito benestante che consente alla giovane moglie di avere relazioni extraconiugali per evitare il divorzio, ma che in un secondo tempo diventa il principale sospettato della scomparsa degli amanti di lei. Il marito è interpretato da Ben Affleck, la moglie da Ana De Armas e l’uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 13 novembre 2020. Attualmente il film è in post produzione, dunque il lavoro sul set è terminato: ed è qui che inizia il pettegolezzo.

Invece di andarsene ognuno per la propria strada, terminato il lavoro Ana de Armas e Ben Affleck hanno trascorso una breve vacanza insieme a Cuba, all’inizio del mese di marzo, e una manciata di ore fa sono stati pizzicati a passeggiare su una spiaggia della Costa Rica: non ci sono stati baci veri e propri, ma il linguaggio corporeo, i sorrisi e il braccio di lui sul fianco di lei hanno gettato benzina sul fuoco del gossip. È dunque amore? Lo scopriremo solo vivendo, come cantava Lucio Battisti.

